高佑錫（コ・ウソク、デトロイト・タイガース、マイナー契約）が夢に見た大リーグの球場でマウンドに上がり世界トップレベルの打者を相手に快投を見せた。韓国野球代表チームは13日に米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でドミニカ代表チームに0−10で7回コールド負けを喫した。高佑錫はチームが0−7でリードされる6回裏にリリーフ登板し1イニングを無失点で投げきった。最初の打者