イスラエルと米国のイラン空爆により触発された中東での軍事衝突で国際原油価格が急騰し、ロシアが莫大な利益を得ているという分析が出てきた。英フィナンシャル・タイムズは12日、ロシアが石油輸出税増加で1日約1億5000万ドル（約240億円）の追加歳入を得ていると推定されると報道した。空爆後最初の12日間でロシア政府が石油輸出税で得た追加歳入は13億〜19億ドルと推定される。戦争状況が続く場合、3月末までで追加歳入が33億〜