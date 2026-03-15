きょう正午過ぎ、富山地方鉄道の市内電車と車が接触し、現在、環状線が運行を見合わせています。けが人などの情報は今のところありません。富山地方鉄道によりますと、きょう午後0時20分ごろ、富山市西町のグランドプラザ前停留場付近で、環状線の市内電車と自動車が接触しました。この事故による乗客や乗務員、それに車の運転手がけがをしたという情報は、これまでのところありません。この事故の影響で、環状線は運行を見合わせ