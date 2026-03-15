巨人は15日、山崎伊織投手が右肩のコンディション不良のため3軍の故障班に合流すると発表した。昨季チーム最多の11勝を挙げ、開幕投手の最有力候補だった。オープン戦は2試合に登板して計6回無失点だったが、6日を最後に登板から遠ざかっていた。