俳優の桜田通が3月15日、東京・HMV&BOOKS SHIBUYAで、自身のカレンダー『DORI'S JAPAN/KYOTO EDITION』CALENDAR 2026.4-2027.3の発売記念イベント前取材会に登壇。同作の出来栄えを語った。 【撮り下ろし写真】イベントに登壇した桜田通 ■「日本の美」を求めて京都へ自己採点は「120点」 今回のカレンダーは、京都を舞台に撮影された卓上タイプの作品。海外での活動が増える中、あらためて日本ならでは