ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月15日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピン女子代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。12 平尾知佳(GK)２ 清水梨紗３ 南萌華６ 古賀塔子７ 宮澤ひなた８ 清家貴子11 田中美南14 長谷川唯(C)15 藤野あおば18 林穂之香21 守屋都弥 このラインナップに、SNS上では「今日も応援します」「がん