大谷は先頭打者弾を放ったが、侍ジャパンは準々決勝で敗れた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、準々決勝でベネズエラと対戦し、5−8で敗れた。2度目の連覇を目指して戦った今大会だったが、準々決勝で悔しい敗退となった。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した先発の山本由伸は4回2失点で降板。その後、5回から継投となったが、ベネズエラの強力打線が立ちふさがった。