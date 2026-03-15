ピッチャーとバッター、どちらのポジションでも超一流の大谷翔平選手。両方のポジションで次々と偉業を達成する大谷選手は、唯一無二の存在と言っても過言ではありません。とても真似できない……と考えるのは自然なことですが、大谷選手が考える「二刀流」の道には、身近で実用的なメリットが隠れています。 今回は西沢泰生さんの著書『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』から一部を抜粋し、大谷選手が語る「二刀流」のメリ