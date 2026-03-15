スポーツニッポン新聞社のカメラマン、小海途良幹撮影によるプロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの写真展「羽生結弦写真展PhotonPhotographby小海途良幹」が13日から京都・両足院で始まった。両足院は1358年に創建された臨済宗の寺院で、禅の教えを引き継ぐ。副住職の伊藤東凌さんは禅の教えにある「限界を超えていく、常識を破っていく」という姿勢を芸術の文脈として捉え、国内外の現代アーティストといろいろ