TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）が15日に放送され、4月から放送時間を12分拡大することを発表した。進行役の同局若林有子アナウンサーは「4月からはサンジャポが、放送時間11時35分までと12分拡大となります。今スタッフの皆さんが色々と新コーナーなども考えているそうですよ」と伝えた。MCの爆笑問題・田中裕二は「チーフのプロデューサーとディレクターが放送5分前に、“俺は13分って聞いたぞ”“いや12分ですよ