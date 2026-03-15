ビートたけし（79）が15日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米大統領トランプ氏についてコメントした。番組では、米国とイスラエルによるイラン攻撃から約2週間となり、イランの人道支援組織、赤新月者は12日、イラン国内の役2万カ所以上の民間施設が被害を受けたと報じたことなどを伝えた。一方のイスラエルのメディアも、イラン側が大漁の小型爆弾をまき散らし、殺傷能力の高いクラスター弾を使用