元日向坂46の東村芽依（27）が15日、都内で「東村芽依2026．4−2027．3カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを行い、取材に臨んだ。16年にけやき坂46（読み：ひらがなけやき＝現日向坂46）の一期生としてデビュー。昨年1月のグループ卒業後、初のカレンダー発売となった。「今の私を撮ってもらいました。グループ卒業してからソロでカレンダーを出すのは初めてで、すごくうれしいですし、いろんな衣装と髪形で撮っ