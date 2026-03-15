元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。寝るときによく見ているものを明かす場面があった。松岡は「家にいる時は、自分はYouTube見てます。最近寝れるのは、世界に旅している人の“こんな遺産があるんだ”とか“こんななんとかがあるんだ”っていうのを聞きながら、ストーンと落ちていくっていう」と明かした。「これ最初理解できなかったの。“モノ聴きながら寝るとはど