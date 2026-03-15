WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間15日に2試合行われ、4強がそろいました。20チームが4つのプールに分かれて、総当たり戦の1次ラウンドを行い、各プール上位2チームが進出。日本はプールCを4連勝の首位突破でした。日本はプールD2位通過のベネズエラと対戦。初回に山本由伸投手がロナルド・アクーニャJr.選手に先制ホームランを浴びますが、直後に大谷翔平選手が先頭打者ホームランですぐさま反撃。その後