村重杏奈（27）ハリー杉山（41）が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」のMCを務めた。同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力の元に開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。「共創とつながり」をテーマにしたオープニングステージではFRUITS ZIPPER真中まな（26）、AKB48千葉恵里（22）らのアナウンスで、CANDY