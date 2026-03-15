第6回WBC・準々決勝● 侍ジャパン 5 − 8 ベネズエラ ○＜現地3月14日ローンデポ・パーク＞野球日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に敗れ大会連覇を逃した。侍ジャパン打線は1点を先制された直後の1回裏、1番・大谷翔平（ドジャース）の今大会第3号となる先制打者アーチで同点。再び1点を追う3回は2番・佐藤輝明（阪神）の右翼線適時二塁打