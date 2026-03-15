定年退職が近づくと、「自分の退職金は平均と比べて多いのか少ないのか」と気になる人もいるかもしれません。 そこで本記事では、統計データを基に平均的な退職金額の目安を整理するとともに、退職金に対して多くの人が感じている不安についても見ていきます。 定年退職者の平均退職金はいくら？ 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の平均退職給付額は次の