公的年金は原則65歳から受け取れますが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶ人もいます。年金額が増えるメリットがある一方、受給開始までの生活費をどう確保するかは大きな課題です。 例えば今回のケースのように、「夫婦で貯金1000万円、60歳から70歳まで年金なしで生活できるのか」というような不安を感じる人もいるかもしれません。本記事では、繰下げ受給の仕組みを整理するとともに、統計データから老