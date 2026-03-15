9回2死で第5打席を迎えるも遊飛に倒れて“終戦”■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に敗れ、大会連覇の夢は散った。大谷翔平投手は初回に先頭打者弾を放つも、最後の打者となり戦いは終わった。「1番・指名打者」で先発出場し、スアレスのスライダーを飛距