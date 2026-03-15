午後9時試合開始…深夜の熱戦■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦を戦った。現地午後9時に始まった試合。9回が始まる直前に0時を回り、日付が変わった。この日、試合開始は現地時間午後9時。アクーニャJr.、大谷の先頭打者弾から始まり、熾烈な打ち合いに。2-2に追いついた3回1死二、三塁。途