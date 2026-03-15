韓国メディア「OSEN」が2026年3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表を「井の中の蛙だった」と酷評した。「優勝候補の威圧感に押しつぶされた韓国は何もできなかった」 韓国は、1次ラウンド・プールCの初戦でチェコを11−4で下し白星発進した。続く日本戦は、初回に3点を先制するも6−8の逆転負けを喫した。 第3戦目の台湾戦は、延長戦の末、4−5で落とした。1次ラウンド最終戦のオーストラリア戦は、7−2で