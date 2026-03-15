女優のファン・ボラが、母親の突然の事故を報告した。3月12日、ファン・ボラは自身のSNSを通じて、「今日、母が駐車場でウイン（息子）を捕まえようとして転倒し、そのまま倒れてしまった」と痛ましいニュースを伝えた。【写真】セックスレスを告白したファン・ボラ（42）続けて、「そんな状況でも、母は“ウインを捕まえて”と言っていたそうだ。意識がない中でも“うちの孫をお願いします”と言っていたという話を聞いて、涙が止