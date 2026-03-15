◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンとベネズエラの一戦はベネズエラの先頭打者・アクーニャ、日本の先頭打者・大谷のＷＢＣ史上初の両チーム初回先頭打者本塁打で華々しくスタートしたが、日本が３点差を守り切れず、５―８で敗戦し、１９９９年のプロ参加以降の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）で初めて４強入りを逃した。３点リードからの逆転負