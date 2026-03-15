合コン終了後などの連絡先の交換は、義務的なやり取りになりがちです。しかし、ここで女の子のテンションが上がるような聞きかたをすると、その後二人の関係が発展しやすいのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「連絡先を交換するときに女の子をキュンとさせる一言９パターン」をご紹介します。【１】「母親以外で唯一の女性の連絡先ゲット！（笑）」と笑いを誘う「思わず笑っ