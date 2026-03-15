◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）は、準々決勝のベネズエラ戦に「３番・中堅」でスタメン出場したが、初回に二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代した。侍ジャパンは逆転負けを喫し、準々決勝敗退が決まった。初回にベネズエラはアクーニャ（ブレーブス）、日本は大谷（ドジャース）がそろって先頭打者本塁打。１―１