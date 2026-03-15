◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）は、準々決勝のベネズエラ戦に先発したが、アクーニャ（ブレーブス）に先頭打者本塁打を浴びるなど、４回４安打２失点で流れを完全に呼び込むことはできなかった。侍ジャパンは逆転負けを喫して、準々決勝敗退が決まった。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初めてだ。山本は