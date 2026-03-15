◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが逆転勝利で２００９年以来、４大会ぶり２度目のベスト４進出を果たした。初回、アクーニャの先頭打者弾で先制。３回に３点を勝ち越されたが、中盤に打線が破壊力を見せつけた。５回１死一塁で２番・ガルシアが２ラン。６回にも無死一、三塁から７番・アブレイユが逆転３ランを放った。８回には先頭のトーバーが好走塁を見