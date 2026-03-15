◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ２連覇を狙っていた侍ジャパンが、準々決勝のベネズエラ戦で敗れた。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初の屈辱となった。ドジャース・大谷翔平投手（３１）はチームの先頭に立って２大会連続の頂点を目指したが、最後の打者となり、夢には届かなかった。大谷の夢が散った。今大会は投手として登板しないことをドジャー