◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンが乱打戦で逆転負けを喫し、準々決勝で敗退。４強入りを逃すのはプロ参加の１９９９年以降、ＷＢＣを含めた主要３大大会で日本史上初となった。３点差を逆転されて敗れるのは、日本にとって主要３大大会で４度目の最大得点差だった。序盤から打ち合いとなった一戦で、先発・山本はアクーニャに初回先頭打者本塁打を献上。日