◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは６大会目で初めての屈辱。先発の山本ら投手陣がベネズエラの強力打線の一発攻勢に沈んだ。日本も大谷、森下の本塁打などで食い下がったが、現地時間で日付をまたいだ熱戦で侍ジャパンは勝利まで一歩及ばなかった。敗戦の瞬間、井端弘
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