◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）スポーツ報知評論家の高橋由伸氏（元巨人監督）が、ＷＢＣを国内独占配信している動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演。米フロリダ州マイアミのローンデポパークで侍ジャパンの解説に臨んだ。７回裏１死での大谷翔平の打席。カウント１ー１からのツーシームをスイングすると、ファウルチップのようにやや