３月１５日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル、１８頭立て）は、初出走だった２番人気のダノンファンスター（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が、力強く抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは２分０秒３（良）。大外枠からスタートし、中団を追走。向こう正面からジワジワとポジションを上げて先団を射程圏に入れると、最後の直線ではメンバー最速となる上がり３ハロン３４秒７の末脚を繰り出して、後続に１