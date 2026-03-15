WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、侍ジャパンの中心選手としてチームを引っ張るドジャース・大谷翔平（31）。その勇姿をテレビの前で応援するのは、2014年にドラフト5位で日本ハムに入団したかつてのチームメイト、田中豊樹さん（32）だ。【写真を見る】日本ハム入団直後、まだ細かった大谷翔平。車のメーカーで働く田中豊樹さんの現在大谷が海を渡りロサンゼルス・エンゼルスに入団した翌年、田中さんは日本ハム