第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。第２日・第３試合で智弁学園（奈良）と対戦する花巻東（岩手）は、午前９時から登場した。背番号１７の菅原駿投手（２年）は最速１４５キロの本格派右腕。かつては菊池雄星や大谷翔平らが下級生の時につけた“出世番号”だ。「歴代の先輩方がつけていた背番号でプレッシャーはあるけれど、それに恥じない行動をしていきたい」と意気込んだ。