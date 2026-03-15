◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本の連覇の夢が散った。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち負け、同大会史上初めてベスト8で敗退した。奇跡のメキシコ戦サヨナラ勝利、伝説の米