ハンバーガーショップ「ゼッテリア」から、竜田チキンを主役にした期間限定フェア「竜田チキンバーガーフェア」が登場します。店内手仕込みのサクッとジューシーなBIGな竜田チキンを使用した新作バーガーは、食べごたえも抜群。甘酢ダレとタルタルソースが楽しめる「チキン南蛮 タルタルバーガー」と、香ばしいラー油がアクセントの「油淋鶏バーガ