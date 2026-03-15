野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は日本時間１５日、日本代表「侍ジャパン」とベネズエラによる準々決勝が、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われた。日本は八回、手痛いミスでベネズエラに追加点を許した。（デジタル編集部）２点ビハインドの八回、２イニング目となった日本の５番手・種市篤暉は先頭のトバルに二塁打を許した。続くトレスの打席で種市は、二塁からリー