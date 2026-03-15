STARTOENTERTAINMENTのジュニア・川崎皇輝（23）が15日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。事務所の先輩の嵐・櫻井翔（44）との交流を明かした。嵐に憧れて事務所入りしたほどの嵐ファンで、推しは櫻井と告白。「入所して14年になるんですけど。昨年ついに、やっとお会いできたんですよ。初めてお会いできて、連絡先伺って。いつかご飯をってお話してたら、その日の夜にご連絡来て。“この後とかどう？”