◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝のベネズエラ戦に挑んだ侍ジャパン。シーソーゲームの熱戦を見せるも、中盤に勝ち越しを許し敗れました。先発マウンドを託されたのは、エース・山本由伸投手。しかし先頭打者ロナルド・アクーニャJr.選手から豪快な一発を浴び、先制を許します。その裏には大谷翔平選手の一発ですぐさま同点に追いつくも、2回にもベネズエラ