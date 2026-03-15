お笑いコンビ、ロッチ中岡創一（48）が15日、インスタグラムを更新。WBC準々決勝の観戦ショットを公開した。中岡は「マイアミ中岡」と書き出し、「正月以外大型連休とったことがない男出川さんと来たぜマイアミ！！飯尾さんは準決勝から絶対負けられない！！気合入りすぎて3時間前に球場入りじゃぃ」とつづり、出川哲朗らとの観戦ショットを公開し、「全力応援」と記し、結んだ。この投稿に「全力応援お願いします」「い