アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力の元に開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。ライブパフォーマンスの先陣を切った高嶺のなでしこは、全員が白の衣装で登場。「みなさんこんにちは！私た