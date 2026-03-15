地元・愛知の老舗ビルダーが独自のカスタマイズサービスを展開2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場・愛知県常滑市）にて開催されました。地元愛知を拠点とする老舗＆大手ビルダー「ホワイトハウスキャンパー」のブースには、24台ものキャンパーモデルが集結。その中で筆者（のぐちまさひろ）が注目したの