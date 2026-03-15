きょう（15日）午前7時45分ごろ、岡山県倉敷市玉島八島の県道交差点で、自転車の男子高校生が車にはねられけがをしました。 きょう（15日）午前7時45分ごろ、倉敷市玉島八島の県道交差点で、道路を自転車に乗って横断していた倉敷市の高校3年の男子生徒（18）が、走ってきた軽乗用車にはねられ転倒しました。男子高校生は顔面を骨折するなどのけがをしました。 警察は、軽乗用車を運転していた浅口市金光町の無職の男（79）を過