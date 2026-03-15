私はコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。ある日、娘のツムギ（23才）が困惑した様子で相談してきました。彼氏のノブトくんが「自分のカフェを開きたい」と言い出し、ツムギに仕事を辞めて店を手伝ってほしいと要請してきたのだとか。ノブトくんの夢のためにツムギが犠牲になるようで見過ごせません。仮に事業を始めるなら、私たちを納得させられるくらいの計画が必要です。私たちはノブトくんに一度きちんと確認することにしま