任期満了に伴う東伊豆町長選挙は、3月15日の朝から投票が行われています。 【動画】現職と新人の三つ巴 任期満了に伴う東伊豆町長選 投票始まる＝静岡・東伊豆町 東伊豆町長選に立候補しているのは、届け出順に ▼新人で前・東伊豆町議の鈴木伸和さん66歳 ▼現職で2期目を目指す岩井茂樹さん57歳 ▼新人で前・東伊豆町議の須佐衛さん61歳 の3人です。 投票は町内9カ所で行われていて、15日午前11時の投票率は40.94%と前回