今季、米下部のコーン・フェリーツアーを主戦場とする石川遼が南米のチリから帰国後、スポンサー契約を結ぶ三井住友カードのイベントに参加。ここまでの戦いについて話を聞いた。【連続写真】米下部では平均的という石川遼の300ｙ超の最新スイング石川遼の最新スイングPGAツアー復帰を目指す石川は、今季米下部ツアー5試合に出場。4試合で予選を通過し、直近の南米のチリで行われた「アスタラチリクラシック」での26位タイが最