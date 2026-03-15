第98回選抜高校野球大会の甲子園練習が15日に行われ、19日の開会式直後の“開幕戦”に登場する帝京（東京）が30分、聖地を体感した。2年生ながら中堅手と投手の“二刀流”の目代龍之介外野手は打撃練習で左中間スタンドに放り込む長打力を見せつけた。開幕戦の相手は沖縄尚学。昨夏を制した左腕・末吉良丞投手をいかに攻略するかが鍵になる。「去年の夏に沖縄尚学さんが優勝したときから、このピッチャーをイメージして練習し