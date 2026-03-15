俳優の桜田通（34）が15日、都内で26年度カレンダー「DORI’SJAPAN/KYOTOEDITION」の発売記念イベントを行った。今回は歴史ある京都で撮影。ファッションウィークなど海外でも精力的に活動している桜田は「日本の良さや観光の雰囲気をカレンダーに取り込みたいと思っていた。海外の方が日本に行ってみたいと思えるようなコンセプトにしました」と話した。嵐山にある旅館「星のや京都」をはじめ、屋形船やトロッコなど、