昨年暮れの有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は既に受諾していたドバイターフ（28日、メイダン芝1800メートル）の招待を辞退する。15日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。中東情勢が緊迫する中、18日の出国に備え、11日に栗東トレセンで検疫入りしたものの開催国であるアラブ首長国連邦が渡航中止勧告の対象となっている状況で、現地の事態が好転しないことから回避を決断