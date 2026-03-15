【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 vs フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】長谷川唯、「ダイレクト股抜き」でゴール！なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月15日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」の準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。日本時間14時のキックオフを前にスタメンが発表された。2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場